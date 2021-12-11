Директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе»
Источник: Хобленко понравился «Кривбассу». Форвард выкуплен из «Днепра-1»
Футболист избежал конкуренции с Довбыком
14:35
Алексей Хобленко / Фото - ФК Кривбасс
Нападающий Алексей Хобленко продолжит карьеру в «Кривбассе». Клуб совершил полноценный трансфер игрока из «Днепра-1».
Ранее форвард выступал за криворожан на правах аренды. Его выступления в красно-белой футболке удовлетворили руководство.
В 19 матчах Первой лиги Хобленко отличился 11 голами и 8 результативными передачами. Сумма сделки не сообщается, но портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.Ранее директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе».
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