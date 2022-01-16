Источник: Коноплянка вернется в Днепр спустя 7 лет

Вингер ведет переговоры с родным клубом

Евгений Коноплянка / фото - dynamo.kiev

Евгений Коноплянка не полетел вместе с «Шахтером» на зимние сборы в Турцию, и, скорее всего, покинет донецкий клуб.

Сообщается, что 32-летний хавбек контактировал с «Днепром-1» о потенциальном трансфере, сообщает портал Transfermarkt.

Украинец может перейти в клуб-наследник того самого «Днепра», где выступал на протяжении 9-ти лет.

В этой кампании вингер провел лишь 47 минут на поле в двух матчах. Последняя игра футболиста датируется лишь 17-м августа.

Сообщалось, что на уход Коноплянки повлиял трансфер Нереса из «Аякса».