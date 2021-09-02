Источник: Кулач не нужен Луческу. Форвард вернется в «Ворсклу»

Также в аренду отправится защитник «Динамо»

Владислав Кулач / Фото - Footboom

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач не подошел главному тренеру Мирче Луческу и отправится в аренду в «Ворсклу». Схожая судьба ждет защитника Владимира Костевича. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Назад в Полтаву. В аренду. Две подтвердившиеся истины. Первая – тот, кого не хочет Луческу, играть в «Динамо» не будет (Костевич тоже уходит в аренду). Вторая – Жеваго проявил мудрость, ибо вновь получает форварда, но зарплату ему уже платит другой. Классно, правда?

Ранее стало известно, что «Ворскла» проведет контрольный матч против «Металлиста 1925» во время международной паузы.