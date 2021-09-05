Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Источник: Кулачу сделали операцию, связанную с ритмом сердца
О сроках восстановления не сообщается
5 сентября 19:31
Владислав Кулач / фото - ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач перенес операцию, связанную с ритмом сердца.
Как сообщает источник, операция была несложной и здоровью игрока ничего не угрожает О сроках восстановления футболиста пока что не сообщается.
Операцию 28-летнему игроку делали за границей.
В текущем сезоне форвард провел лишь 40 минут на поле в двух матчах.
Напомним, ранее стало известно, что Кулач не вернется в «Ворсклу» на правах аренды.