Источник: Кулачу сделали операцию, связанную с ритмом сердца

О сроках восстановления не сообщается

Владислав Кулач / фото - ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач перенес операцию, связанную с ритмом сердца.

Как сообщает источник, операция была несложной и здоровью игрока ничего не угрожает О сроках восстановления футболиста пока что не сообщается.

Операцию 28-летнему игроку делали за границей.

В текущем сезоне форвард провел лишь 40 минут на поле в двух матчах.

Напомним, ранее стало известно, что Кулач не вернется в «Ворсклу» на правах аренды.