Источник: легионер провел последний матч за «Шахтер»

Бразильцу не хватило трех игр до 200

Дентиньо (справа) / Фото - ФК Шахтер

Матч 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (3:1) стал последним для полузащитника «Шахтера» Дентиньо в футболке клуба. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Игорь Бурбас.

«Шахтер» поблагодарил Дентиньо за прошедшие годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за «горняков».

За свою карьеру в донецком клубе Дентиньо провел 197 матчей. В них ему удалось отличиться 29 голами и 16 результативными передачами.

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Колосом».