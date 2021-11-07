Источник: легионер провел последний матч за «Шахтер»

«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
23:45
Матч 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (3:1) стал последним для полузащитника «Шахтера» Дентиньо в футболке клуба. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Игорь Бурбас.
«Шахтер» поблагодарил Дентиньо за прошедшие годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за «горняков».
За свою карьеру в донецком клубе Дентиньо провел 197 матчей. В них ему удалось отличиться 29 голами и 16 результативными передачами.
Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Колосом».
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