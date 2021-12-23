Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ

Украинец может уйти за игровой практикой

Евгений Коноплянка / фото - FootBoom

Спустя 2,5 года в «Шахтере» хавбек Евгений Коноплянка окончательно потерял игровую практику и статус звезды украинского футбола.

Полузащитник в последние годы большую часть времени проводит в лазарете, а за минувшие полтора сезона провел в общей сложности меньше 500 минут на поле

Как сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, летом игрок может подумать о смене футбольной прописки:

«На определенном этапе карьеры Коноплянке надо было выбирать: либо шоколад, либо футбол. Он выбрал шоколад в «Шахтере». Я думаю, он прекрасно понимал, что имеет не супершансы стать основным игроком. В донецком клубе Коноплянка получает большую зарплату, которую ему уже нигде не дадут: ни в Турции, ни в Эмиратах, ни в Украине. У него стоит такой же выбор, как и перед переходом в «Шахтер». Когда тебе 32 года, нужно выбирать: или жертвуешь зарплатой и статусом клуба, если остались футбольные амбиции, или же ты просто заканчиваешь карьеру».

На позиции Коноплянки в донецкой команде играют израильтянин Манор Соломон и звездный воспитанник Михаил Мудрик, которого вскоре впервые вызовут в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что экс-лидером украинской сборной интересуется СК «Днепр-1». Футболисту придется пойти на понижение зарплаты ради возвращения в город, где начиналась его профессиональная карьера.

Коноплянка мог оказаться в «Ливерпуле». Лично Джеррард и Рождерс связывались с ним.