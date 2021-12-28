Источник: Лидер обороны «Челси» договорился о переходе в «Реал» бесплатно

Немец пополнит ряды «сливочных» по окончанию сезона

Антонио Рюдигер / фото - Chelsea FC

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер летом перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента, сообщает La Saetа Rubia.

Представители немца уже о всем договорились с боссами «бланкос» и пришли к соглашению.

Мадридцы отказались платить игроку требуемые 12 миллионов евро в год. Но футболист будет получать 10 миллионов евро, а также ему выплатят подписной бонус в размере еще 10-ти миллионов.

Футболист перейдет в стан «королевского клуба» на правах свободного агента. Контракт будет подписан уже в первые дни января, но о сделке не объявят до завершения сезона.

В текущем сезоне Рюдигер провел 24 матча, в которых забил два гола и оформил 4 ассиста.

Напомним,«Реал» зимой отправит в «Бетис» полузащитника.