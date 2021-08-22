Источник: Луческу выписался из больницы и вернулся в расположение «Динамо»

Специалист некоторое время отсутствовал на тренерском мостике

Мирча Луческу / фото - FootBoom

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу готов к возвращению к полноценной работе с «Динамо». Румынский специалист перенес операцию по удалению кисты, и пропустил несколько матчей команды из-за восстановления.

Как сообщает источник, состояние тренера улучшилось, и врачи разрешили ему вернутся на тренерский мостик команды.

При отсутствии Луческу командой руководили его помощники, а сам тренер был постоянно на связи с коллективом.

Наставник «Динамо» будет присутствовать на сегодняшнем матче с «Десной». Правда, пока неизвестно, будет ли он находиться на трибунах, или непосредственно на скамейке команды.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Напомним, Вячеслав Шевчук рассказал, как советовал Луческу изменить позицию одного из игроков.