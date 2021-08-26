Источник: «Львов» нашел замену для Бессмертного в Первой лиге»

Команда находится в зоне выкупа

Игорь Климовский / фото - FootBoom

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный покинул свой пост после провального старта УПЛ. Львовский клуб уже нашел кандидата ему на замену, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский:

«Есть инсайд, что на данный момент первый кандидат на этот пост - Игорь Климовский. Экс-тренер «Олимпика», который сейчас неплохо работает в Тернополе. Но он не был в восторге, а взял некоторое время подумать».

Сейчас Игорь Климовский возглавляет тернопольскую «Ниву» в Первой лиге. В прошлом сезоне он также работал во главе донецкого «Олимпика».

Напомним, Бессмертный объяснил свою отставку.