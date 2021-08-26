Гендиректор «Львова» – об отставке тренера: «Бессмертный – специалист высокого класса»
Источник: «Львов» нашел замену для Бессмертного в Первой лиге»
Команда находится в зоне выкупа
Игорь Климовский / фото - FootBoom
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный покинул свой пост после провального старта УПЛ. Львовский клуб уже нашел кандидата ему на замену, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский:
«Есть инсайд, что на данный момент первый кандидат на этот пост - Игорь Климовский.
Экс-тренер «Олимпика», который сейчас неплохо работает в Тернополе. Но он не был в восторге, а взял некоторое время подумать».
Сейчас Игорь Климовский возглавляет тернопольскую «Ниву» в Первой лиге. В прошлом сезоне он также работал во главе донецкого «Олимпика».
Напомним, Бессмертный объяснил свою отставку.
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