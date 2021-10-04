Петраков посетил матч между «Динамо» и «Шахтером»
Источник: Львов попадет в красную карантинную зону. Матч сборной Украины перенесут
Если верить источнику, матч с Боснией и Герцеговиной примет Киев
16:45
Матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре может пройти в Киеве, а не во Львове, как планировалось ранее. Об этом сообщил Телеграм-канал Динамо Киев Inside.
«По нашим источникам, УАФ сегодня получила предварительную информацию от Минздрава о возможном вхождении со следующей недели Львовской области в «красную карантинную зону». Матч с Боснией, который должен состояться во Львове 12 октября, скорее всего будет снова перенесен в Киев».
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал в сборную еще одного игрока «Динамо».
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