Источник: Львов попадет в красную карантинную зону. Матч сборной Украины перенесут

Если верить источнику, матч с Боснией и Герцеговиной примет Киев





Матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре может пройти в Киеве, а не во Львове, как планировалось ранее. Об этом сообщил Телеграм-канал Динамо Киев Inside.



«По нашим источникам, УАФ сегодня получила предварительную информацию от Минздрава о возможном вхождении со следующей недели Львовской области в «красную карантинную зону». Матч с Боснией, который должен состояться во Львове 12 октября, скорее всего будет снова перенесен в Киев».

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал в сборную еще одного игрока «Динамо».