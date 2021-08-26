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Источник: «Манчестер Сити» заключил сделку по переходу Роналду

Звездный португалец уже провел диалог с Гвардиолой


Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:07
Источник: «Манчестер Сити» заключил сделку по переходу Роналду
Криштиану Роналду / Фото - sportscasting
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в ближайшие дни может может заключить сделку с «Манчестер Сити». 

Манкунианский клуб уже согласовал переход 36-летнего португальца. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Гонсалу Лопеш.

Также Лопеш сообщил, что футболист уже провел диалог с главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой

Напомним, агент Роналду Жорже Мендеш уже прибыл на переговоры с «Ювентусом», чтобы убедить туринцев отпустить игрока меньше чем за 25 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что Криштиану будет получать в Манчестере 15 миллионов евро в год.
Владимир Кириченко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Сити Ювентус

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