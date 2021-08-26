«Манчестер Сити» намерен подписать Роналду на правах свободного агента
Источник: «Манчестер Сити» заключил сделку по переходу Роналду
Звездный португалец уже провел диалог с Гвардиолой
17:07
Криштиану Роналду / Фото - sportscastingФорвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в ближайшие дни может может заключить сделку с «Манчестер Сити».
Манкунианский клуб уже согласовал переход 36-летнего португальца. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Гонсалу Лопеш.
Также Лопеш сообщил, что футболист уже провел диалог с главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой.
Напомним, агент Роналду Жорже Мендеш уже прибыл на переговоры с «Ювентусом», чтобы убедить туринцев отпустить игрока меньше чем за 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Криштиану будет получать в Манчестере 15 миллионов евро в год.
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