Источник: Маркевич не согласен на условия УАФ, Ребров не может разорвать контракт с «Аль-Айном»

Михайличенко готов принять сборную Украины

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Мирону Маркевичу возглавить сборную Украины. Однако стороны не могут сойтись относительно условий контракта.

Функционер хочет видеть 70-летнего специалиста у руля национальной команды до конца года. Однако тот намерен подписать соглашение до 2024 года.

Сообщается, что запасным вариантом является первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко. Он готов возглавить сборную на условиях организации.

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров на данном этапе не рассматривается в качестве кандидата на данный пост. Дело в том, что у специалиста есть сложности с односторонним расторжением контракта с клубом из ОАЭ.

Напомним, соглашение Андрея Шевченко с УАФ подошло к концу 31 июля. В организации официально подтвердили, что оно не было продлено.