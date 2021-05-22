«Ницца» выкупит у «Барселоны» защитника
Источник: Месси решил продлить контракт с «Барселоной»
Прошлым летом лидер каталонцев намеревался сменить клуб
22 мая 17:01
Лионель Месси / Фото - Eurosport
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил продлить контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Ашраф Бен Айяд в своем твиттере.
Лионель Месси принял решение продлить соглашение с «Барселоной». Его отношения с каталонцами продолжатся.
Напомним, прошлым летом аргентинец намеревался покинуть «Барселону». В этом году в клубе сменился президент. Им стал Жоан Лапорта.
Ранее Александр Алиев заявил, что Месси и Роналду употребляют алкоголь.
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