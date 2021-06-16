Источник: «Металл» заменит «Металлист 1925» в УПЛ

Футбольный агент утверждает, что вопрос решен на 90%

Фото - ФК Металл

Харьковский «Металл» может стартовать в украинской Премьер-лиге уже со следующего сезона. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук агент Вячеслав Заховайло.

Источник утверждает, что клуб заменит «Металлист 1925». На данный момент ведутся переговоры, но «вопрос решен на 90%». О результатах переговоров станет известно в ближайшие четыре дня.

Интересно, что «Металлист 1925» уже был утвержден в качестве участника УПЛ на общем собрании участников УПЛ. Клуб был внесен в календарь соревнований.