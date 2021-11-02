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Источник: «Металлист» усилил атаку еще одним легионером

Харьковчане приобрели игрока из бразильского чемпионата
Футбол Первая лига
2 ноября 22:05
Источник: «Металлист» усилил атаку еще одним легионером
Паулиньо Боя / фото - Goa

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о трансфере бразильского форварда «Сан-Паулу» Паулиньо Боя в харьковский «Металлист»:

«Насколько я понимаю, Паулиньо уже купили. «Металлист» уже заплатил деньги за этого футболиста. Уже зимой Паулиньо станет игроком харьковского клуба. Густаво и Пирани?

Многое будет зависеть от переговорного процесса. Вряд ли этих футболистов купят в ближайшее время». 

Ранее сообщалось, что харьковчане заплатят за форварда 1,8 миллионов евро. Игрок ранее имел проблемы с дисциплиной.

Напомним, Вацко раскритиковал два клуба УПЛ, призвав их поменяться местами в чемпионате с «Металлистом».

Павел Харченко
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