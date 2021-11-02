Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»
Источник: «Металлист» усилил атаку еще одним легионером
Харьковчане приобрели игрока из бразильского чемпионата
2 ноября 22:05
Паулиньо Боя / фото - Goa
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о трансфере бразильского форварда «Сан-Паулу» Паулиньо Боя в харьковский «Металлист»:
«Насколько я понимаю, Паулиньо уже купили. «Металлист» уже заплатил деньги за этого футболиста. Уже зимой Паулиньо станет игроком харьковского клуба. Густаво и Пирани?
Многое будет зависеть от переговорного процесса. Вряд ли этих футболистов купят в ближайшее время».
Ранее сообщалось, что харьковчане заплатят за форварда 1,8 миллионов евро. Игрок ранее имел проблемы с дисциплиной.
Напомним, Вацко раскритиковал два клуба УПЛ, призвав их поменяться местами в чемпионате с «Металлистом».