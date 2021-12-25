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Источник назвал игрока, на которого «Динамо» потратит вырученные за Миколенко деньги

Украинец переедет на Туманный Альбион
Футбол Украинская Премьер-лига
10:34
Источник назвал игрока, на которого «Динамо» потратит вырученные за Миколенко деньги
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

«Динамо» находится в шаге от закрытия сделки по продаже защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».

Киевляне выручат за украинца до 23-х миллионов евро.

Как сообщает журналист Пепе Сиейра, украинский гранд на эти деньги подпишет вингера «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии Себастьяна Вилью.

«Динамо» и ранее интересовалось нападающим, а аргентинский клуб потребовал за него 15 миллионов евро.

Помимо защитника, киевляне планируют оформить еще три трансфера «на выход», избавившись от нескольких игроков атаки.

Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Виталий Миколенко Эвертон

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