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Источник назвал сумму задолженности «Десны» перед Калитвинцевым

По причине невыплаты жалования хавбек решил разорвать контракт с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
15:03
Источник назвал сумму задолженности «Десны» перед Калитвинцевым
Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Десна

В «Десне» намерены обжаловать решение полузащитника Владислава Калитвинцева разорвать контракт. Игрок уже успел перейти в «Александрию».

Поводом к прекращению сотрудничества с черниговским клубом послужила задолженность по зарплате перед футболистом. Делом займутся юридические службы обоих клубов и УАФ.

Сообщается, что сумма долга составила около 50 тысяч евро. Хавбеку не платили заработную плату пять месяцев.

Сам Калитвинцев готов к тому, что дело дойдет до судов.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Десна Владислав Калитвинцев Александрия

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