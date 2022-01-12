Экс-защитник «Зари» и «Десны» присоединился к «Черноморцу»
Источник назвал сумму задолженности «Десны» перед Калитвинцевым
По причине невыплаты жалования хавбек решил разорвать контракт с клубом
Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Десна
В «Десне» намерены обжаловать решение полузащитника Владислава Калитвинцева разорвать контракт. Игрок уже успел перейти в «Александрию».
Поводом к прекращению сотрудничества с черниговским клубом послужила задолженность по зарплате перед футболистом. Делом займутся юридические службы обоих клубов и УАФ.
Сообщается, что сумма долга составила около 50 тысяч евро. Хавбеку не платили заработную плату пять месяцев.
Сам Калитвинцев готов к тому, что дело дойдет до судов.
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