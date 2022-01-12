Источник назвал сумму задолженности «Десны» перед Калитвинцевым

По причине невыплаты жалования хавбек решил разорвать контракт с клубом

Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Десна

В «Десне» намерены обжаловать решение полузащитника Владислава Калитвинцева разорвать контракт. Игрок уже успел перейти в «Александрию».

Поводом к прекращению сотрудничества с черниговским клубом послужила задолженность по зарплате перед футболистом. Делом займутся юридические службы обоих клубов и УАФ.

Сообщается, что сумма долга составила около 50 тысяч евро. Хавбеку не платили заработную плату пять месяцев.

Сам Калитвинцев готов к тому, что дело дойдет до судов.