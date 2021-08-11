Источник: Новый тренер сборной Украины определится позже, чем ожидалось

Названа причина, по которой Исполком УАФ не сможет утвердить наставника «сине-желтых»

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Заседание Исполкома УАФ состоится в четверг, 12 августа. Вероятнее всего, на нем не будет рассмотрен вопрос о назначении главного тренера сборной Украины, как это ожидалось ранее.

С большой долей вероятности Сергей Ребров не успеет к этому времени уладить вопрос о разрыве контракта с «Аль-Айном». Специалист является главным кандидатом на пост наставника «сине-желтых».

Ранее Мирон Маркевич покинул должность главы комитета сборных команд Украины. Исполком сосредоточит свое внимание на формировании его нового состава.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о ситуации с Ребровым.