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Источник: Новый тренер сборной Украины определится позже, чем ожидалось

Названа причина, по которой Исполком УАФ не сможет утвердить наставника «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
17:01
Источник: Новый тренер сборной Украины определится позже, чем ожидалось
Фото - УАФ

Заседание Исполкома УАФ состоится в четверг, 12 августа. Вероятнее всего, на нем не будет рассмотрен вопрос о назначении главного тренера сборной Украины, как это ожидалось ранее.

С большой долей вероятности Сергей Ребров не успеет к этому времени уладить вопрос о разрыве контракта с «Аль-Айном». Специалист является главным кандидатом на пост наставника «сине-желтых».

Ранее Мирон Маркевич покинул должность главы комитета сборных команд Украины. Исполком сосредоточит свое внимание на формировании его нового состава.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о ситуации с Ребровым.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

УАФ Сергей Ребров

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