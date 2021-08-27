Источник: о переходе Мбаппе в «Реал» объявят уже сегодня

ПСЖ принял улучшенное предложение мадридцев

Килиан Мбаппе / фото - AS

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал», подтверждает главный редактор именитого издания Marca Хосе Феликс Диас.

Футболист может прибыть в Испанию уже сегодня, 27 августа и о трансфере будет объявлено официально.

Боссы парижского клуба приняли последнее предложение «Реала», который предложил 170 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

Игрок категорично отказался продлевать контракт с французским грандом, который истекает летом следующего года. Он уже сообщил своим партнерам по команде что твердо намерен уйти. Ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо напрямую сказал, что форвард хочет перейти только в мадридский гранд.

Парижане купили Мбаппе у «Монако» летом 2018 года за все те же 180 миллионов евро.

Напомним, в групповом этапе ЛЧ «Реал» вновь сыграет против «Шахтера» и встретится с «Шерифом» Вернидуба.