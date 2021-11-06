Стало известно, когда Шевченко подпишет контракт с «Дженоа»
Один из помощников Шевченко не войдет в его тренерский штаб
Специалист не сможет привести в клуб весь свой итальянский штаб
14:02
Тасотти, Шевченко и Малдера / фото - УАФ
По сообщениям СМИ Андрей Шевченко станет новым главным тренером «Дженоа».
Но стало известно, что не все помощники специалиста, работавшие с ним в сборной Украины, войдут в его тренерский штаб.
Мауро Тасотти последует в Геную за украинцем, а вот Андреа Малдера не присоединиться к «грифонам». Причины этого пока что неизвестны.
Шевченко уже во вторник подпишет контракт с генуэзцами до 2023-го года. Получать в новом клубе тренер будет меньше, чем у руля «сине-желтых».
Комментарии 0