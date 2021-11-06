Один из помощников Шевченко не войдет в его тренерский штаб

Специалист не сможет привести в клуб весь свой итальянский штаб

Тасотти, Шевченко и Малдера / фото - УАФ

По сообщениям СМИ Андрей Шевченко станет новым главным тренером «Дженоа».

Но стало известно, что не все помощники специалиста, работавшие с ним в сборной Украины, войдут в его тренерский штаб.

Мауро Тасотти последует в Геную за украинцем, а вот Андреа Малдера не присоединиться к «грифонам». Причины этого пока что неизвестны.

Шевченко уже во вторник подпишет контракт с генуэзцами до 2023-го года. Получать в новом клубе тренер будет меньше, чем у руля «сине-желтых».