«Ювентус» договорился о контракте с экс-трансферной целью «Шахтера»
Источник: Педриньо подписал контракт с «Шахтером» и вскоре прибудет в Киев
«Горняки» согласились заплатить за футболиста 18 миллионов евро
Педриньо / Фото - Eurosport
Полузащитник Педриньо станет игроком «Шахтера». Об этом сообщает Futebol Naveia.
По информации источника, 23-летний бразилец подписал контракт с «горняками». Футболист прибудет в Киев 11 июня.
«Шахтер» согласился заплатить 18 млн евро. Известно также, что 4,6 млн из них получит от сделки «Коринтианс» – прошлый клуб Педриньо.
Также сообщалось об интересе «горняков» к нападающему «Аякса».
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