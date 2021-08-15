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Источник: перед матчем с «Интером» состояние здоровья Луческу ухудшилось

Специалист не полетел с командой в Италию
Футбол Украинская Премьер-лига
13:38
Источник: перед матчем с «Интером» состояние здоровья Луческу ухудшилось
Мирча Луческу / фото - dynamo.kiev

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу продолжает восстанавливаться после перенесенной операции по удалению кисты.

Наставник уже успел появиться на трибунах на матче своей команды против «Миная».

Предполагалось, что румынский специалист поедет вместе с коллективом в Милан на контрольный матч против «Интера», но как сообщает источник, состояние Луческу накануне матча ухудшилось.

У тренера поднялась температура, поэтому вылет в Италию пришлось отменить, и он остался в Киеве под наблюдением врачей.

Сейчас команда будет готовиться к матчу 4-го тура УПЛ против «Ингульца», но Мирча пока что не присоединится к своим подопечным, так как ему рекомендовали удержаться от возвращения к работе в ближайшие дни.

Напомним, стало известно, когда Супряга перейдет в «Сампдорию».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Динамо Киев Мирча Луческу Интер

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