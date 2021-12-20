В Англии назвали главную причину, по которой покупка Миколенко «Эвертоном» стала возможной
Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Защитник переберется в АПЛ
17:30
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко перейдет в «Эвертон».
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо во время стрима на Everton Talks Nsno сообщил, что клубы договорились о трансфере.
За Миколенко «Динамо» получит 21 миллион евро. Еще два миллиона будут в качестве бонусов.
Остается ждать лишь официального объявления. Ожидается, что это будет уже после нового года.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» будет платить за трансфер украинца несколькими траншами.