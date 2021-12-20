Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос

Защитник переберется в АПЛ

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко перейдет в «Эвертон».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо во время стрима на Everton Talks Nsno сообщил, что клубы договорились о трансфере.

За Миколенко «Динамо» получит 21 миллион евро. Еще два миллиона будут в качестве бонусов.

Остается ждать лишь официального объявления. Ожидается, что это будет уже после нового года.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» будет платить за трансфер украинца несколькими траншами.