Источник: Петраков останется у руля сборной Украины, если выведет ее на чемпионат мира
Известный журналист Игорь Цыганык рассказал в эфире программы «Цыганык Live» о дальнейших перспективах и. о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
Если Петраков выведет команду на чемпионат мира, то он ее туда и повезет. Это 100%, это абсолютно точно. Об этом я могу вам сказать однозначно! Может случиться форс-мажор и небо на землю упасть, но если удастся пройти (а ему обещано это, и он работает с этой целью – выйти со второго места, попасть в плей-офф и пройти его), то он повезет команду на чемпионат мира.
Если же нет, то я могу сказать, что и не пройдя на турнир, Петраков может остаться. Если он даст хороший результат и при нем команда будет играть хорошо, то почему он не может остаться?
Мы все ждем Реброва, но сегодня – это одно, а завтра может быть все совсем по-другому. И Реброву могут предложить такой контракт, от которого он не сможет отказаться.
Я вам скажу то, что происходит сейчас, на сегодняшний момент, на эту минуту. Могу сказать, какие мысли у всех. Но может случиться все что хочешь. Поэтому сейчас надо думать о каждом следующем поединке.
Уже сегодня, 12 октября, сборная Украины проведет важнейший матч отбора на чемпионат мира-2022. Соперником «сине-желтых» выступит команда Боснии и Герцеговины.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.
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