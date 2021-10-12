Источник: Петраков останется у руля сборной Украины, если выведет ее на чемпионат мира

Александр Петраков / Фото - УАФ

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал в эфире программы «Цыганык Live» о дальнейших перспективах и. о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Если же нет, то я могу сказать, что и не пройдя на турнир, Петраков может остаться. Если он даст хороший результат и при нем команда будет играть хорошо, то почему он не может остаться?

Мы все ждем Реброва, но сегодня – это одно, а завтра может быть все совсем по-другому. И Реброву могут предложить такой контракт, от которого он не сможет отказаться.

Я вам скажу то, что происходит сейчас, на сегодняшний момент, на эту минуту. Могу сказать, какие мысли у всех. Но может случиться все что хочешь. Поэтому сейчас надо думать о каждом следующем поединке.

Уже сегодня, 12 октября, сборная Украины проведет важнейший матч отбора на чемпионат мира-2022. Соперником «сине-желтых» выступит команда Боснии и Герцеговины.