Источник: Петраков согласен работать в сборной до прихода Реброва

Команда до сих пор без главного тренера

Александр Петраков / фото - dynamo.kiev

Александр Петраков согласился стать исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, сообщает журналист Игорь Цыганык:

«Есть шанс, что Сергею Реброву удастся разорвать контракт с «Аль-Айном», переговоры ведутся даже сегодня. Если же этого не случится, то завтра исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины станет Александр Петраков. Сам Петраков согласен работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не покинет «Аль-Айн». Он абсолютно нормально это воспринял».

Ранее стала известна заявка национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2022, которые состоятся 1 и 4 сентября со сборными Казахстана и Франции соответственно. Также в рамках этой международной паузы Украины проведет товарищескую встречу против Чехии.

В УАФ объяснили, почему выбрали игроков на отборочные игры до назначения нового тренера.