Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму

Киевляне попытаются выручить за защитника приличные деньги

Виталий Миколенко и Андрей Шевченко / фото - dynamo.kiev

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко хочет видеть в своей команде защитника «Динамо» Виталия Миколенко.

Как сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, киевляне не собираются легко расставаться с одним из своих ведущих игроков:

«Чаще всего звучат фамилии Миколенко и Зинченко. Если брать цену, назову еще Супрягу и Довбыка. Дешевле, чем за 17 млн никто Миколенко не отдаст. Довбыка или Супрягу можно точно купить дешевле, чем за 10 млн».

Шевченко хорошо знаком с Миколенко по работе в сборной Украины, где защитник был игроком основного состава.

Ранее операционный партнер «Дженоа» рассказал, как трудно было привлечь специалиста в генуэзский клуб.