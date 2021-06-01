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Источник рассказал о зарплате Де Дзерби в «Шахтере»

Метревели заявил, что деньги – не главный аргумент приезда специалиста в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
15:22
Источник рассказал о зарплате Де Дзерби в «Шахтере»
Роберто Де Дзерби / Фото - Football Italia

Футбольный эксперт Михаил Метревели в своем Facebook высказался на тему зарплаты Роберто Де Дзерби в «Шахтере». Он считает, что специалист приехал в Украину не из-за денег.

С удивлением прочитал комментарий нашего коллеги по поводу Де Дзерби и магии больших заработков в «Шахтере».

Не думаю, что Игорь [Цыганык] в совершенстве владеет вопросом.

Во первых, Де Дзерби один из самых молодых и талантливых тренеров Европы, работавший в элитной лиге и добившийся с очень скромной командой впечатляющих достижений.

Стиль игры его команды в Серии А современный и очень схожий со стилем игры «Шахтера». Но, при этом, на мой взгляд, более прогрессивный и трендовый, основанный на тотальном прессинге и контроле мяча. Команда Де Дзерби хороша в игре и с мячом и без него. Как раз то редкое сочетание, недостающее «Шахтеру».

Во вторых, зарплата Де Дзерби в разы меньше чем у некоторых тренеров, ранее работавших в «Шахтере», и то что «Шахтер» предложил в четыре раза больше чем «Фиорентина», это неправда. Разница значительно меньше.

Многие знают, что у меня приятельские отношения со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде. Главное, в чем «Фиорентина» не смогла убедить Де Дзерби, это в уверенности в Лиге чемпионов и вообще попадания в зону еврокубков. А как вы понимаете, для молодого и амбициозного тренера, это одна из главных мотиваций.

И на конец. Когда то, про Луческу тоже говорили, что он приехал в Украину заработать деньжат, а сейчас, через 16 лет, ты его рекомендуешь главному конкуренту «Шахтера»

Так что, Игорь, присмотрись и к этому новому главному тренеру горняков и возможно лет через 15 – 20 ты его снова сможешь порекомендовать своим друзьям.

«Шахтер» близок к первому трансферу при Де Дзерби.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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