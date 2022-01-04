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Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Источник: «Реал» окончательно отказался от трансфера Рюдигера

Мадридцы не готовы удовлетворять запросы немца
Футбол Примерa (Испания)
17:25
Источник: «Реал» окончательно отказался от трансфера Рюдигера
Антонио Рюдигер / фото - Sky Sports

«Реал» не будет бороться за защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает приближенный к клубу журналист Goal Марио Кортехьяна.

Мадридцы вели переговоры с немцем, чей контракт истекает грядущим летом, но в результате от его трансфера решили отказаться.

К тому же, игрок требовал аналогичную зарплату и подписной бонус, которые получил этим летом Давид Алаба (12 миллионов и 15 миллионов евро соответственно), но боссы «бланкос» считают, что он ниже классом, чем австриец.

В дополнение, «сливочные» впечатлены выступлениями связки Алабы и Эдера Милитао в центре защиты и считают, что приход Рюдигера лишь усложнит ситуацию, ведь австрийцу придется уйти на фланг и конкурировать там с Ферланом Менди.

Помимо мадридцев, Рюдигером также интересуются «Бавария» и ПСЖ, но не исключено, что игрок останется в Лондоне.

Напомним, Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин сыграет 5-го января с «Алькояно».

Павел Харченко
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Теги

Антонио Рюдигер Реал Мадрид (футбол) Челси

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