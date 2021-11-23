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Источник: Ребров не продлит контракт с «Аль-Айном» ради сборной Украины

Специалиста хотели видеть в национальной команде еще этим летом
Футбол Украинские легионеры
23 ноября 20:29
Источник: Ребров не продлит контракт с «Аль-Айном» ради сборной Украины
Сергей Ребров / фото - Euro

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о будущем тренера «Аль-Айна» Сергея Реброва:

«Ребров сейчас не собирается продлевать контракт. Он хочет в сборную Украины. Сергей не хочет там оставаться, и если будет вакантной позиция в сборной Украины, то он ее возглавит. Ребров должен возглавить сборную, но сложно сказать, когда это случится.

Сейчас работает Александр Петраков, но продлевать контракт Ребров с «Аль-Айном» не планирует. Посмотрим, как сборная сыграет весной, какой соперник будет. Реброву спешить некуда».

Специалиста пытались привлечь в национальную сборную еще этим летом, но украинец не смог покинуть эмиратский клуб из-за контрактных обязательств.

Место наставника «сине-желтых» занял Александр Петраков, выведший сборную Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.

Напомним, Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ третий раз подряд.

Источник: Цыганык LIVE Павел Харченко
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Сергей Ребров сборная Украины (футбол)

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