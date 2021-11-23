Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ третий раз подряд
Источник: Ребров не продлит контракт с «Аль-Айном» ради сборной Украины
Специалиста хотели видеть в национальной команде еще этим летом
23 ноября 20:29
Сергей Ребров / фото - Euro
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о будущем тренера «Аль-Айна» Сергея Реброва:
«Ребров сейчас не собирается продлевать контракт. Он хочет в сборную Украины. Сергей не хочет там оставаться, и если будет вакантной позиция в сборной Украины, то он ее возглавит. Ребров должен возглавить сборную, но сложно сказать, когда это случится.
Сейчас работает Александр Петраков, но продлевать контракт Ребров с «Аль-Айном» не планирует. Посмотрим, как сборная сыграет весной, какой соперник будет. Реброву спешить некуда».
Специалиста пытались привлечь в национальную сборную еще этим летом, но украинец не смог покинуть эмиратский клуб из-за контрактных обязательств.
Место наставника «сине-желтых» занял Александр Петраков, выведший сборную Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.
Напомним, Ребров стал лучшим тренером месяца в ОАЭ третий раз подряд.