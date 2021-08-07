Источник: Ребров расторг контракт с «Аль-Айном»

Ожидается, что специалист возглавит сборную Украины

Сергей Ребров / Фото - Динамо Киев от Шурика

Украинский специалист Сергей Ребров покинул «Аль-Айн». Об этом сообщает Футбол NEWS.

По информации источника, 47-летний тренер расторг контракт с эмиратским клубом. Ожидается, что он возглавит сборную Украины.

Также уже сообщались возможные условия контракта с УАФ. Он будет рассчитан на два года с опцией продления еще найна один. Официально о назначении будет объявлено 9 августа.

Ранее Мирон Маркевич рассказал, что ему не предлагали должность наставника сборной.