Мирон Маркевич подтвердил назначение Сергея Реброва в сборную
Источник: Ребров расторг контракт с «Аль-Айном»
Ожидается, что специалист возглавит сборную Украины
20:43
Сергей Ребров / Фото - Динамо Киев от Шурика
Украинский специалист Сергей Ребров покинул «Аль-Айн». Об этом сообщает Футбол NEWS.
По информации источника, 47-летний тренер расторг контракт с эмиратским клубом. Ожидается, что он возглавит сборную Украины.
Также уже сообщались возможные условия контракта с УАФ. Он будет рассчитан на два года с опцией продления еще найна один. Официально о назначении будет объявлено 9 августа.
Ранее Мирон Маркевич рассказал, что ему не предлагали должность наставника сборной.