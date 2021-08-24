Источник: Ризнык будет основным голкипером сборной Украины после травм Бущана и Трубина

Анатолий Трубин / Фото - УАФ

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE» рассказал о том, что видит Дмитрия Ризныка основным голкипером сборной Украины после травм Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

Опыт опытом, но нужно иметь постоянную игровую практику. Особенно вратарям. Если голкипер мало играет, вспомните Лунина в матче с Польшей... Так же в поединке Кубка Испании он стоял не слишком уверенно за «Реал».

Вратарю нужно доверие. На данный момент Ризнык имеет игровую практику. И, я думаю, он вполне может стать основным голкипером на ближайшие матчи сборной Украины.