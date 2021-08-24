Источник: «Шахтер» подпишет замену для травмированного Трубина
Источник: Ризнык будет основным голкипером сборной Украины после травм Бущана и Трубина
У Лунина и Пятова нет достаточной игровой практики
09:03
Анатолий Трубин / Фото - УАФ
Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE» рассказал о том, что видит Дмитрия Ризныка основным голкипером сборной Украины после травм Георгия Бущана и Анатолия Трубина.
У Бущана и Трубина травмы. У нас остаются Пятов, Лунин и Ризнык. Я ставлю все-таки на Ризныка, потому что у него есть постоянная игровая практика. Хотя Петраков может поставить и Пятова за счет его опыта.
Опыт опытом, но нужно иметь постоянную игровую практику. Особенно вратарям. Если голкипер мало играет, вспомните Лунина в матче с Польшей... Так же в поединке Кубка Испании он стоял не слишком уверенно за «Реал».
Вратарю нужно доверие. На данный момент Ризнык имеет игровую практику. И, я думаю, он вполне может стать основным голкипером на ближайшие матчи сборной Украины.
Ранее сообщалось, что восстановление Трубина займет вдвое меньше времени, чем ожидалось.
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