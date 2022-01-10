Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб

Звездный форвард может оказаться в «Барселоне»

Криштиану Роналду / фото - Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет сменить клуб, утверждает портал Diario Sport.

По информации источника, звездный форвард устал от ситуации, в которой сейчас находится МЮ и уже обратился к агенту Жорже Мендешу с просьбой подыскать ему новый клуб.

Основной причиной недовольства португальца является беспорядочная политика клуба, которая никак не помогает улучшить результаты команды - это касается выбора тренера и других действий руководства.

Стоит отметить, что у Мендеша отличные отношения с «Барселоной», и имя игрока снова начали связывать с каталонским грандом.

Напомним, Рагник шокирован плохим физическим состоянием игроков «Манчестер Юнайтед».