Источник: сегодня легионер «Динамо» перейдет в ПАОК

Игрок перейдет под руководство Луческу-младшего



фото - dynamo.kiev

Бразильский крайний защитник «Динамо» Сидклей в шаге от трансфера в греческий ПАОК, сообщает Sportime.gr.

Легионер не нужен главному тренеру киевлян Мирче Луческу и столичный клуб готов отдать футболиста в годичную аренду с обязательством выкупа за два миллиона евро.

Примечательно, что греческий клуб тренирует сын наставника «Динамо» – Разван Луческу.

Как сообщает источник, трансфер состоится уже сегодня, 26 августа.

В прошлом сезоне Сидклей играл за «Коринтианс» на правах аренды, а в этом провел за киевлян два матча, где отыграл 28 минут и не отметился голевыми действиями.

Напомним, определились все участники группового этапа ЛЧ. Какие соперники могут ждать «Динамо» на этой стадии?