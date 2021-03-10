Источник: «Шахтер» намерен построить в «Олимпийском» свою раздевалку и обязует «Динамо» снять баннеры легенд клуба со стадиона

НСК Олимпийский / Фото: УНИАН

Донецкий «Шахтер» намерен строить третью раздевалку на НСК «Олимпийский», которая будет сделана в клубных цветах, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, проект раздевалки на стадионе уже подан на рассмотрение Министерства молодежи и спорта Украины.

Кроме того, «Шахтер» поставил условие для «Динамо» снять с фасада арены баннеры легенд киевского клуба конца 20-го века.

Напомним, «Шахтер» подписал долгосрочный контракт с НСК «Олимпийским», где свои матчи также играет и «Динамо». НСК «Олимпийский» пребывает в государственной собственности.

Завтра оба клуба проведут свои первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги Европы.