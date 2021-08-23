Источник: «Шахтер» подпишет замену для травмированного Трубина

Анатолий Трубин / фото - FootBoom

Основной вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин получил серьезное повреждение. Журналист Игорь Цыганык прокомментировал возможное подписание донецким клубом голкипера «Ворсклы» Дмитрия Ризныка:

Сейчас у них просто нет выхода и они должны купить этого футболиста, чтобы был выбор среди вратарей. Пятов почти целый год не имел игровой практики. Конечно, в таком возрасте опыт есть опыт, но отсутствие игровой практики - это самое главное. Шевченко также не имел игровой практики. Поэтому я не исключаю того, что Ризнык может стать не только первым вратарем в сборной Украины, но и в Шахтере на ближайшие полгода».