Источник: «Шахтер» подпишет замену для травмированного Трубина
Основной вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин получил серьезное повреждение. Журналист Игорь Цыганык прокомментировал возможное подписание донецким клубом голкипера «Ворсклы» Дмитрия Ризныка:
«Насколько я понимаю, Шахтер купит Ризныка. Выхода нет. Трубин вылетел до зимы и играть в Лиге чемпионов с Пятовым и Шевченко мало. Нужен третий серьезный вратарь. Шахтер хотел приобрести голкипера «Ворсклы» еще прошлым летом. Они там предлагали отдать за Ризныка Шевченко и доплатить, кажется, миллион долларов. Сейчас точно не вспомню сумму.
Сейчас у них просто нет выхода и они должны купить этого футболиста, чтобы был выбор среди вратарей. Пятов почти целый год не имел игровой практики. Конечно, в таком возрасте опыт есть опыт, но отсутствие игровой практики - это самое главное. Шевченко также не имел игровой практики. Поэтому я не исключаю того, что Ризнык может стать не только первым вратарем в сборной Украины, но и в Шахтере на ближайшие полгода».
Трубин перенес операцию после разрыва мениска и выбыл на длительный срок. Также сборная Украины осталась без Георгия Бущана, которому также может понадобится хирургическое вмешательство.
Напомним, Трубин пропустит вдвое меньше, чем ожидалось.
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