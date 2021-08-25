Источник: Шевченко не против возглавить «Динамо»

Специалист встретился с Суркисом

Суркис и Шевченко / Фото - Footboom

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч пятого тура УПЛ между «Динамо» и «Десной» (4:0). Там специалист встретился с президентом киевлян Игорем Суркисом.

Руководство клуба интересовалось дальнейшими планами Шевченко в тренерской карьере. Специалист положительно относится к возможности поработать в украинском футболе и «Динамо» в частности.

На данный момент тренер взял паузу в карьере. К тому же, руководство «бело-синих» не намерено расставаться с нынешним наставником Мирчей Луческу. Поэтому о назначении Шевченко можно говорить лишь в дальнейшей перспективе.

Ранее Суркис заявил, что специалист найдет себе место в хорошем клубе.