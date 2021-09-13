«Всегда приятно видеть тебя в белом». Шевченко тепло приняли с «Милане»
Источник: Шевченко возглавит «Динамо» после Луческу
Экс-тренер сборной Украины может вернуться в клуб в третий раз
13 сентября 11:07
Луческу и Шевченко / Фото - Команда 1
После завершения Мирчей Луческу работы на посту главного тренера «Динамо» команду возглавит Андрей Шевченко. Об этом сообщил журналист Олег Ящук в эфире программы «Футбольный формат».
Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с «Динамо». А потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было ли это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей.
Также информацию подтвердил ведущий программы Андрей Малиновский.
Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация.
Ранее «Динамо» продлило контракт с Луческу до 2023 года.
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