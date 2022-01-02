Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»

Форварда не смогут подписать до лета

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

«Дженоа» интересуется нападающим московского «Локомотива» Федором Смоловым.

Главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко находится в хороших отношениях с россияниным. Специалист даже перед Новым годом встречался с форвардом на Карибском острове Сен-Бартелеми.

Но генуэзцы не смогут подписать игрока в январе, так как в команде заняты все слоты для футболистов не из стран Евросоюза. По этой же причине, в зимнее трансферное окно шансы подписания украинцев сведены к минимуму.

Летом Смолов станет свободным агентом, и тогда «Дженоа» планирует подписать его свободным агентом.

«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом.