«Дженоа» подпишет защитника из чемпионата Швейцарии
Источник: Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа»
Форварда не смогут подписать до лета
15:41
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
«Дженоа» интересуется нападающим московского «Локомотива» Федором Смоловым.
Главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко находится в хороших отношениях с россияниным. Специалист даже перед Новым годом встречался с форвардом на Карибском острове Сен-Бартелеми.
Но генуэзцы не смогут подписать игрока в январе, так как в команде заняты все слоты для футболистов не из стран Евросоюза. По этой же причине, в зимнее трансферное окно шансы подписания украинцев сведены к минимуму.
Летом Смолов станет свободным агентом, и тогда «Дженоа» планирует подписать его свободным агентом.
«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом.
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