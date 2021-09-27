Источник: Сидорчук чуть не подрался с Пятовым в перерыве матча за Суперкубок

Вскоре хавбеку и голкиперу предстоит вместе защищать цвета сборной в важных играх отбора на ЧМ

Фото - ФК Динамо Киев

В перерыве матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо» (3:0) произошел конфликт между двумя сторонами. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

По информации источника, ситуация произошла в подтрибунном помещении. Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук едва не подрался с голкипером «горняков» Андреем Пятовым.

Отмечается, что в стычке принимали участие не только игроки. Карло Николини, ассистент директора по футболу «Шахтера» Дарио Срны, чуть не вступил в драку с членом тренерского штаба «Динамо» Огненом Вукоевичем.

Ранее Сидорчук и Пятов были вызваны в сборную Украины для участия в октябрьских матчах.