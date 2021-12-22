Источник: Тотовицкий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Колоса»

Хавбек покинул «Десну» свободным агентом

Андрей Тотовицкий / фото - ФК Десна

Хавбек Андрей Тотовицкий покинул черниговскую «Десну» на правах свободного агента.

Как сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, полузащитник отправится в «Колос», где подпишет с командой трехлетний контракт.

В Ковалевке игрок будет получать 30 тысяч долларов в месяц, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории команды.

«Колос» перебил предложение «Ворсклы» и «Днепра-1», которые готовы были платить хавбеку 10-15 тысяч долларов.

Тотовицкий провел в «Десне» два года. В текущем сезоне он отыграл 14 матчей, в которых забил три гола и оформил три ассиста.

Ранее футболист заявил, что не перейдет в киевское «Динамо».