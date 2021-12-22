Тотовицкий может продолжить карьеру в «Колосе»
Источник: Тотовицкий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Колоса»
Хавбек покинул «Десну» свободным агентом
Андрей Тотовицкий / фото - ФК Десна
Хавбек Андрей Тотовицкий покинул черниговскую «Десну» на правах свободного агента.
Как сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, полузащитник отправится в «Колос», где подпишет с командой трехлетний контракт.
В Ковалевке игрок будет получать 30 тысяч долларов в месяц, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории команды.
«Колос» перебил предложение «Ворсклы» и «Днепра-1», которые готовы были платить хавбеку 10-15 тысяч долларов.
Тотовицкий провел в «Десне» два года. В текущем сезоне он отыграл 14 матчей, в которых забил три гола и оформил три ассиста.
Ранее футболист заявил, что не перейдет в киевское «Динамо».
Комментарии 0