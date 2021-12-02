Источник: УАФ не получала предложения организовать товарищеский матч с чемпионом Европы

Сообщалось, что сборная Украины может стать один из соперников Италии по спаррингам

Фото - FIGC

Согласно появившейся накануне информации, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини планирует мини-сбор с 28 по 31 января 2022 года. Сообщалось, что рассматриваются три возможных соперника по спаррингам.

Среди прочих в списке фигурировала национальная команда Украины. Наряду с ней также присутствовали Россия и Шотландия.

Однако, как стало известно, по состоянию на 2 ноября в УАФ не поступало предложений о проведении товарищеского матча. Отметим, что все вышеупомянутые команды участвуют в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Сборная Украины 24 марта сыграет первый матч стыков против Шотландии.