Источник: УАФ не рассматривает никого, кроме Маркевича и Реброва, на пост наставника сборной

Главный тренер «Аль-Айна» вскоре встретится с президентом клуба

Маркевич и Ребров / Фото - ФК Днепр

Имя нового главного тренера сборной Украины может определиться завтра, 5 августа. Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров проведет встречу с президентом клуба о возможном расторжении контракта. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

Судьба коуча сборной решится завтра, когда очную встречу проведут Ребров и президент «Аль Айна». Станиславович горит желанием возглавить Украину и определенные рычаги, повышающие шансы разойтись с клубом полюбовно. А кроме него и Маркевича, других кандидатов в УАФ рассматривать не будут.

Помимо Маркевича и Реброва в числе кандидатов на должность главного тренера «сине-желтых» назывались Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсманн.