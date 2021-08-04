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Источник: УАФ не рассматривает никого, кроме Маркевича и Реброва, на пост наставника сборной

Главный тренер «Аль-Айна» вскоре встретится с президентом клуба
Футбол Сборная Украины
4 августа 19:11
Источник: УАФ не рассматривает никого, кроме Маркевича и Реброва, на пост наставника сборной
Маркевич и Ребров / Фото - ФК Днепр

Имя нового главного тренера сборной Украины может определиться завтра, 5 августа. Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров проведет встречу с президентом клуба о возможном расторжении контракта. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

Судьба коуча сборной решится завтра, когда очную встречу проведут Ребров и президент «Аль Айна». Станиславович горит желанием возглавить Украину и определенные рычаги, повышающие шансы разойтись с клубом полюбовно.

А кроме него и Маркевича, других кандидатов в УАФ рассматривать не будут.

Помимо Маркевича и Реброва в числе кандидатов на должность главного тренера «сине-желтых» назывались Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсманн.

Сергей Стаднюк
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Теги

УАФ Сергей Ребров Мирон Маркевич Аль-Айн

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