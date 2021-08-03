Источник: УАФ рассматривает кандидатуры Маркевича и Реброва на замену Шевченко

Опытный и молодой специалисты могут возглавить сборную Украины

Шевченко, Маркевич и Ребров / Фото - УАФ

В УАФ рассматривают кандидатуры Мирона Маркевича и Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает Футбол NEWS.

По информации источника, главным претендентом на пост является 70-летний специалист. Он не тренировал с 2016 года, но работал в структуре организации, когда Андрей Шевченко был наставником «сине-желтых».

Ребров же связан контрактными обязательствами с «Аль-Айном» из ОАЭ. В УАФ планируют объявить имя нового тренера 9 августа.

Ранее в организации официально подтвердили, что контракт с Шевченко не был продлен.