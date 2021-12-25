КДК УАФ «подарил» «Динамо» и «Шахтеру» на Рождество штрафы
Источник утверждает, что Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера
У украинца в новом клубе почти не будет конкуренции
11:10
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник Виталий Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера из «Динамо». Об этом сообщает Liverpool Echo.
Динь пропустил три последних матча «Эвертона». Годфри, заменявший его, продемонстрировал неоднозначную игру.
Если Миколенко перейдет в команду в январе, может быть тут же брошен в горнило АПЛ. В последний раз он появлялся на поле 12 декабря в матче УПЛ с «Зарей». С тех пор у него отпуск.
Ранее источник назвал игрока, на которого «Динамо» потратит вырученные за Миколенко деньги.