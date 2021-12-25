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Источник утверждает, что Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера

У украинца в новом клубе почти не будет конкуренции
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:10
Источник утверждает, что Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник Виталий Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера из «Динамо». Об этом сообщает Liverpool Echo.

Динь пропустил три последних матча «Эвертона». Годфри, заменявший его, продемонстрировал неоднозначную игру.

Если Миколенко перейдет в команду в январе, может быть тут же брошен в горнило АПЛ. В последний раз он появлялся на поле 12 декабря в матче УПЛ с «Зарей». С тех пор у него отпуск.

Ранее источник назвал игрока, на которого «Динамо» потратит вырученные за Миколенко деньги.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Динамо Киев Люка Динь

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