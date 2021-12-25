Источник утверждает, что Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник Виталий Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера из «Динамо». Об этом сообщает Liverpool Echo.

Если Миколенко перейдет в команду в январе, может быть тут же брошен в горнило АПЛ. В последний раз он появлялся на поле 12 декабря в матче УПЛ с «Зарей». С тех пор у него отпуск.