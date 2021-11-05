Унижение на «Камп Ноу» и хет-трик Шевченко. Как «Динамо» в последний раз обыгрывало «Барселону»
Источник: в ближайшие часы Шевченко возглавит итальянский клуб
У экс-тренера сборной Украины есть два варианта контракта
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Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел новое место работы. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 45-летний специалист ведет переговоры с «Дженоа». Отмечается, что о назначении сообщат в ближайшие часы.
На данный момент рассматриваются два варианта длительности контракта. Среди них – соглашение на три года и по схеме «2+1».
Ныне команду возглавляет Давиде Баллардини. Сообщается, что об его отставке объявят в скором времени.
На данный момент «Дженоа» занимает 15-ю строчку в Серии А с 9 очками. Примечательно, что итальянскому клубу приписывали интерес к украинскому форварду Владиславу Супряге.
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