Источник: в ближайшие часы Шевченко возглавит итальянский клуб

У экс-тренера сборной Украины есть два варианта контракта

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел новое место работы. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 45-летний специалист ведет переговоры с «Дженоа». Отмечается, что о назначении сообщат в ближайшие часы.

На данный момент рассматриваются два варианта длительности контракта. Среди них – соглашение на три года и по схеме «2+1».

Ныне команду возглавляет Давиде Баллардини. Сообщается, что об его отставке объявят в скором времени.

На данный момент «Дженоа» занимает 15-ю строчку в Серии А с 9 очками. Примечательно, что итальянскому клубу приписывали интерес к украинскому форварду Владиславу Супряге.