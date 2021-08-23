Источник: Восстановление Трубина займет вдвое меньше времени, чем ожидалось

Чемпионат Европы. Польша — Испания. Видео трансляция
20:30
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин получил повреждение мениска. Стали известны примерные сроки восстановления футболиста.
На реабилитацию 20-летнего вратаря потребуется полтора месяца. Ранее называлась цифра в 90 дней. К ответному матчу раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» «горняки» готовятся без игрока.
Нашли замену Трубину и в сборной Украины. И. о. главного тренера Александр Петраков довызвал Андрея Пятова и Дмитрия Ризныка.
Напомним, также травму получил еще один голкипер «сине-желтых» Георгий Бущан.
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