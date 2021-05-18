Источник: Все товарищеские матчи сборной Украины перед Евро пройдут со зрителями

УАФ согласовывает точное количество болельщиков с местными властями

Фото - УАФ

Сборная Украины проведет три товарищеских матча в рамках подготовки к Евро-2020. «Сине-желтые» сыграют с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Ранее сообщалось, что второй поединок состоится в Днепре. Две остальные игры пройдут в Харькове.

Все матчи планируют провести с болельщиками на трибунах. Максимально допустимое количество зрителей УАФ согласовывает с местными властями.

Напомним, после поединка с Бахрейном игрокам дадут четыре дня выходных.