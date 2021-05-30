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Источник: Яремчук тренируется по индивидуальной программе

Форвард прибыл в расположение сборной Украины, но занимается вне общей группы
Футбол Сборная Украины
20:07
Источник: Яремчук тренируется по индивидуальной программе
Роман Яремчук / Фото - УАФ

В расположение сборной Украины 28 мая прибыли легионеры национальной командой. К сожалению, не все работают в общей группе.

Тренируется по индивидуальной программе нападающий Роман Яремчук. Футболист занимается без мяча. Тренерский и медицинский штабы рассчитывают на скорое возвращение игрока. Но товарищеский матч с Северной Ирландией он, скорее всего, пропустит.

Напомним, форвард получил травму в решающем матче «Гента» в плей-офф за Лигу конференций против «Мехелена» (2:1).

Сообщалось, что Яремчук покинет «Гент» летом.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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