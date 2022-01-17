Источник: Забарный, Караваев и Шкурин заразились коронавирусом

Футболисты не полетели с «Динамо» на сбор в Испании

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитники Илья Забарный и Александр Караваев и нападающий Илья Шкурин не полетели с «Динамо» на первый зимний сбор. Стала известна причина, ко которой футболисты не отправились в Испанию.

Сообщается, что оборонцы и форвард стали положительные тесты на коронавирус. Также, вероятно, заражен хавбек Богдан Леднев, который не был замечен в аэропорту.

Защитник Денис Попов не полетел на сбор также из-за состояния здоровья. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, в Испанию отправились Владислав Супряга, Артем Беседин и еще 27 игроков «Динамо».