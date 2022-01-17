Луческу не взял Рамиреса и Шкурина в Испанию. Супряга и Беседин на сбор полетели
Источник: Забарный, Караваев и Шкурин заразились коронавирусом
Футболисты не полетели с «Динамо» на сбор в Испании
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев
Защитники Илья Забарный и Александр Караваев и нападающий Илья Шкурин не полетели с «Динамо» на первый зимний сбор. Стала известна причина, ко которой футболисты не отправились в Испанию.
Сообщается, что оборонцы и форвард стали положительные тесты на коронавирус. Также, вероятно, заражен хавбек Богдан Леднев, который не был замечен в аэропорту.
Защитник Денис Попов не полетел на сбор также из-за состояния здоровья. Он продолжает восстанавливаться после травмы.
Напомним, в Испанию отправились Владислав Супряга, Артем Беседин и еще 27 игроков «Динамо».
Комментарии 0