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Источник: Забарный, Караваев и Шкурин заразились коронавирусом

Футболисты не полетели с «Динамо» на сбор в Испании
Футбол Украинская Премьер-лига
10:53
Источник: Забарный, Караваев и Шкурин заразились коронавирусом
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитники Илья Забарный и Александр Караваев и нападающий Илья Шкурин не полетели с «Динамо» на первый зимний сбор. Стала известна причина, ко которой футболисты не отправились в Испанию.

Сообщается, что оборонцы и форвард стали положительные тесты на коронавирус. Также, вероятно, заражен хавбек Богдан Леднев, который не был замечен в аэропорту.

Защитник Денис Попов не полетел на сбор также из-за состояния здоровья. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, в Испанию отправились Владислав Супряга, Артем Беседин и еще 27 игроков «Динамо».

Источник: Динамомания Сергей Стаднюк
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Теги

Илья Забарный Александр Караваев Илья Шкурин Богдан Леднев Динамо Киев коронавирус

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