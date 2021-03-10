Источник: Защитник «Ромы» не сыграет с «Шахтером» из-за коронавируса

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У защитника «Ромы» Жуана Жезуса выявили коронавирус перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, заболевание у футболиста обнаружено во время обязательного тестирования команды. Оно протекает бессимптомно. 29-летний бразилец не сможет сыграть в домашней встрече с «горняками».

Ранее также сообщалось, что нападающий «волков» Эдин Джеко не сможет выйти на поле в первом матче с «Шахтером».

Недавно «оранжево-черные» прибыли в Рим без лидера центра поля.